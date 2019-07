Paestum (SA) – Una serata dedicata a due grandi scrittrici e poetesse

Una serata dedicata a due grandi scrittrici e poetesse, domani sera venerdì 26 luglio, alle 20:30, di fronte i templi di Paestum con la presentazione di due interessanti libri di autrici cilentane. Presso il giardino della Domus Clelia, appuntamento con la letteratura dedicato ad Alda Merini e Emily Dickinson. L’incontro prende spunto dal libro “Forza e liberà: attraverso Alda Merini” di Ivana Leone e dal volume “Emily Dickinson: il sogno del diavolo” scritto da Milena Esposito. Le autrici presenteranno i loro libri mettendo in luce le analogie che legano le due poetesse. La serata prevede anche un monologo dal titolo “Il bozzolo bianco”, interpretato dall’attrice Biancarosa Ruocco, e gli interventi musicali del cantautore cilentano Mico Argirò. “L’idea di dedicare una serata alla Merini, insieme a Emily Dickinson, – ha spiegato Ivana Leone – nasce da un profondo legame tra me e Milena Esposito, e da tante analogie che legano queste due poetesse. La poesia, la libertà, la sana “pazzia”, rappresentano la chiave di lettura principale di queste due donne senza tempo”. Per Milena Esposito “Uno dei tanti punti d’incontro tra Emily e Alda è l’umorismo. Un’arma potentissima con la quale le due poetesse hanno affrontato una vita molto diversa l’una dall’altra eppure, per taluni aspetti, incredibilmente simile”. Una serata singolare e misteriosa, dedicata alla letteratura, alla passione comune per la poesia che ha spinto due ragazze cilentane a realizzare ciascuna il suo libro dedicandolo a due grandi poetesse e scrittrici che hanno saputo lasciare il segno nelle generazioni future.