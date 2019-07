Padula, sabato dialoghi di storia, con i giovani ricercatori locali

Fa tappa a Padula, il nuovo appuntamento con “Dialoghi di Storia“, la manifestazione itinerante promossa da Fondazione MIdA, Rete dei Musei del Vallo di Diano, Forum dei Giovani e dalle Associazioni Giovanili. L’evento è in programma sabato 13 luglio, al Museo Civico multimediale di Padula, dalle 18. Sarà un incontro con i giovani studiosi e ricercatori del Vallo di Diano, un momento per cercare di arginare la fuga di tanti cervelli che, spesso, per mancanza di opportunità si vedono costretti a rivolgere altrove la loro attenzione. L’incontro, moderato dalla professoressa Rosanna Alaggio dell’Università degli studi del Molise, vedrà la partecipazione dell’ingegnere Giuseppe La Greca e della dottoressa Brunilde Brigante. Il Museo Civico Multimediale è stato scelto come sede dell’incontro non a caso. È infatti un luogo ricco di storia e di cultura, situato nell’ex palazzo Brando, e che ben si sposa con l’attività dei ricercatori e sei studiosi locali. La prima parte del Museo ospita i ritrovamenti archeologici nel Vallo di Diano, nella seconda si raccontano le vicende risorgimentali con la sfortunata spedizione di Carlo Pisacane del 1857, e la terza sezione, infine, illustra le vicende del brigantaggio meridionale. L’incontro di sabato a Padula rientra nel ciclo dei Dialoghi di Storia, patrocinato dai Comuni ospitanti e dell’Assessorato allo sviluppo e promozione del turismo della Regione Campania.