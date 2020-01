Padula (SA), venerdì il seminario introduttivo della Strategia Area Interna Vallo di Diano

Padula (SA) – Entra nel vivo il programma di interventi della Strategia Area Interna Città Vallo di Diano per il settore istruzione. Sono ben 360 i docenti del territorio che prenderanno parte ai corsi di formazione di uno dei progetti, quello dedicato alle “Azioni di potenziamento delle aree disciplinari di base”, di cui è capofila l’Istituto Omnicomprensivo di Padula guidato dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola. Venerdì 17 gennaio, a partire dalle ore 16.00, si terrà un seminario introduttivo a Padula, in località Vascella, nella sala conferenze dei nuovi locali della comunità montana Vallo di Diano che sostiene e promuove la Strategia Area Interna. Al seminario interverranno la dottoressa Simonetta Di Gennaro, responsabile Unico Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro Vallo di Diano; Raffaele Accetta, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano; Liliana Ferzola, dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula e la società di formazione Formamentis. La prima parte del progetto è dedicata alla formazione di docenti degli Istituti Comprensivi ed Omnicomprensivi del Vallo di Diano. In seguito trasmetteranno quanto appreso ai 720 alunni delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di I grado che saranno coinvolti nelle fasi successive del progetto.