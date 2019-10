Padula (SA), per la prima volta il tempo pieno nell’Istituto Omnicomprensivo

Nuova e significativa opportunità di arricchimento per le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula. Grazie all’impegno dei docenti e alla disponibilità del Comune di Padula, è stata accolta, e dunque realizzata, la volontà dei genitori degli alunni delle due prime classi di istituire il tempo prolungato. Soddisfatte la dirigente scolastica Liliana Ferzola e la Responsabile della Scuola Secondaria di Primo Grado, Maria Antonietta Prisco per questa importante novità dell’offerta formativa dell’Omnicomprensivo di Padula. E’ la prima volta infatti che alla secondaria di primo grado di Padula si concretizza il tempo prolungato per entrambe le prime classi. Il rientro è previsto per i pomeriggi del mercoledì e del venerdì fino alle ore 17.