Padula (SA), mercoledì l’inaugurazione della biblioteca del Forum dei Giovani

A sei anni dal primo interessamento, a due dall’approvazione del progetto ‘La Casa della Cultura’ stipulato tra il Comune di Padula e il Forum dei Giovani di Padula e dal trasloco definitivo di tutto il patrimonio librario nella nuova sede della Certosa di Padula nei locali dell’ex scuola media, dopo un recupero meticoloso sui quasi 3000 volumi che afferivano alla Biblioteca a cura del Forum dei Giovani di Padula, la Biblioteca Raffaele Romano è pronta per riaprire le proprie porte ritornando uno spazio culturale e funzionale destinato alla collettività padulese. L’appuntamento è fissato per mercoledì 31 luglio alla Certosa di Padula, nei locali dell’ex scuola media. Interverranno: il sindaco del Comune di Padula, Paolo Imparato, l’assessore alle Politiche Giovanili, Filomena Chiappardo, il coordinatore del Forum dei Giovani di Padula, Annalisa La Galla, il presidente dell’associazione Michele Sarli, Americo Sarli, il presidente dell’associazione “La Rosa di Gerico”, Alfonso D’Arco, il presidente dell’associazione internazionale Joe Petrosino, Vincenzo La Manna e l’artista e curatrice, Michela Tropiano. Durante la serata sarà possibile contribuire alla raccolta fondi “Aiutaci a crescere – regalaci un libro” promossa dalla Libreria Giunti al Punto di Atena Lucana. Tutto il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di libri destinati alla Biblioteca Raffaele Romano.