Padula (SA) – Il Ministro Costa sorpreso dalle parole dei sindaci salernitani.

Padula (SA) – Polemiche con botta e risposta. “Sono molto sorpreso dalle parole dell’assessore regionale all’Ambiente Fulvio Bonavitacola. Altro che ‘incontri fuori contesto’: siamo a Padula, nel parco del Cilento, per presentare per la prima volta in tutta Italia le Zea che sono uno straordinario strumento di sviluppo sostenibile e di creazione di posti di lavoro” Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in risposta alla presa di posizine di alcuni sindaci del salernitano che hanno definito una inutile passerella la visita di Costa nel Vallo di Diano. “Queste polemiche sterili e decisamente fuori luogo fanno male alla Campania, che il governo regionale dovrebbe rappresentare. Parla di emergenza maltempo, Bonavitacola. Eppure dovrebbe sapere che il Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico è proprio il Presidente della Regione e la Campania, nonostante i 21 milioni stanziati in sei mesi dal ministero dell’Ambiente per 27 progetti, non brilla per cantieri aperti e per realizzazione di interventi. Ripeto a Bonavitacola quello che gli ho già detto in sedi istituzionali: se c’è un problema di competenze e di capacità progettuale, la struttura tecnica del Ministero è a disposizione della Regione”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.