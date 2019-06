Padula (SA), domenica l’iniziativa l’“Aperitivo certosino”

Domenica 16 giugno, dalle ore 11.30 alle ore 13.00, nella Loggia della Spezieria della Certosa di San Lorenzo a Padula, verrà allestito l’ “Aperitivo certosino” organizzato dalla Condotta Slow Food Vallo di Diano e Tanagro, in collaborazione con il consorzio arte’m e con il Comune di Padula. Immersa nell’atmosfera della Casa Bassa della Certosa di San Lorenzo, luogo produzione dei cibi, la Loggia dello Speziale ben si presta alla degustazione di cibi naturali e a km 0. La semplicità delle pietanze proposte si sposa con le consuetudini alimentari dei monaci certosini e si propone di avvicinare al palato i sapori tipici del territorio, frutto del dedito lavoro dei produttori locali che si impegnano a produrre i loro alimenti in profonda armonia col territorio. L’aperitivo, totalmente plastic free, si svolgerà in linea con la politica di Slow Food che da sempre si impegna a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce ed in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. L’iniziativa vuole, inoltre, rendere fruibili in modo innovativo nuovi spazi così da ampliare l’offerta culturale e turistica di Padula Sistema Museo. “Noi diciamo che il vino non conviene ai monaci, ma poiché nel nostro tempo non si può convincerli, noi vi acconsentiamo a questa condizione che noi non ne berremo a sazietà, ma con misura”. Ordo Monachorum Ordinarum Carthusiense, Parigi 1582.