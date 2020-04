Padula (SA) – Chiusa la residenza per anziani “San Pio”.

Padula (SA) – Un provvedimento che era nell’aria. Arriva l’ufficialità della chiusura della residenza per anziani di Padula “San Pio” dove si sono registrati dei casi positivi al Covid-19. A revocare la consessione è stato il Consorzio Sociale Vallo di Diano che con atto ufficiale ha revocato alla struttura l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, dopo aver appurato che veniva ospitato un numero di persone superiore a quello consentito. Nei giorni scorsi sono risultate positive 4 persone residenti all’interno della casa per anziani. Altri 11 ospiti, risultati negativi ai tamponi dovranno essere trasferiti o in famiglia o in altre strutture. Il Piano sociale di zona sta effettuando controlli anche nelle altre strutture presenti nel territorio del Diano. Intanto un altro ospite della casa di riposo San Pio di Padula è risultato positivo al Coronavirus. Ieri sera la conferma. L’anziano era risultato negativo ad un primo tampone effettuato due settimane fa circa. Ora sono cinque i positivi della casa per anziani, 4 sono ricoverati a Salerno.Nel mentre sono già stati effettuati tamponi anche sugli altri nove anziani ancora ospiti della struttura.