Padula (SA), approvato il disciplinare per la donazione di libri alla biblioteca

La giunta comunale di Padula ha approvato il Disciplinare per le donazioni alla Biblioteca Comunale “Raffaele Romano”. È quanto si legge nella delibera di giunta pubblicata in questi giorni sul sito istituzionale del comune, nella quale è specificato che l’esigenza di regolamentare questa materia è nata dalla constatazione che sempre più spesso i cittadini si offrono di donare alla biblioteca comunale i propri libri, spesso con il nobile fine di evitare la dispersione delle raccolte domestiche o di sostenere la biblioteca. Inoltre le donazioni, anche di entità non trascurabile ma generalmente composte di vecchi testi, pongono vari problemi alla biblioteca: amministrativi, di selezione, di relazione con il donatore, di gestione del carico di lavoro aggiuntivo, dunque si è reso necessario approvare il Disciplinare che consta di 6 punti. Il comune di Padula accetta donazioni da privati, da associazioni e da Enti e l’accettazione comporta l’acquisizione al patrimonio comunale con successiva catalogazione da parte del Forum dei Giovani, che gestisce la Biblioteca . Non saranno accettati libri in cattivo stato di conservazione, libri di testo scolastici se non in caso di particolare importanza, collane di romanzi che non abbiano importanza letteraria o culturale conclamata. Il materiale donato entra a far parte a tutti gli effetti del patrimonio mobile del Comune di Padula, e deve essere consegnato presso la sede comunale per la valutazione dei requisiti di ammissibilità e per la successiva collocazione nei locali della Biblioteca e catalogazione.