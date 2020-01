Padula (SA), al Liceo Scientifico “La festa dei laboratori”

Appuntamento con “La festa dei laboratori” al Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula venerdì 10 gennaio dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Un’occasione importante per tutti gli allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado chiamati a scegliere l’istituto scolastico da frequentare per il prossimo anno scolastico. Con le loro famiglie potranno quindi visitare i laboratori del liceo e non solo. Saranno infatti guidati dagli stessi alunni del Pisacane nella realizzazione di prove ed esperimenti per testare con mano le potenzialità della nuova e moderna strumentazione dell’Istituto. Prossimo appuntamento poi l’Open Day sabato 18 gennaio dalle ore 16.00 alle 20.00. Inoltre è già possibile fare un’esperienza di stage presso il nostro Liceo su prenotazione chiamando lo 097577130.