Padula, evento formativo per gli avvocati patrocinato dalla Bcc di Buonabitacolo

Padula – Un nuovo evento formativo è stato promosso dall’ordine degli avvocati di Lagonegro, con il patrocinio della Bcc di Buonabitacolo. Appuntamento Oggi alle 15,30 presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, nell’ ex aula consiliare. “La pubblicità nella professione forense” è il titolo della giornata di studi che vede il contributo dell’Aiga sezione di Lagonegro e dell’Aiga Basilicata. Sono previsti i saluti di Gherardo CAPPELLI, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, di Katia DI PALMA, Delegato Nazionale Cassa Forense per il Distretto di Corte d’Appello di Potenza, di Paolo IMPARATO, Sindaco di Padula, dell’avvocato Luca LORENZO, Segretario Nazionale Fondazione A.I.G.A. “T. Bucciarelli”, l’Avv. Rosa COZZI Coordinatrice Regionale A.I.G.A. Basilicata e dell’Avv. Pasquale GENTILE, Presidente della BCC Buonabitacolo. Introdurrà il tema della giornata l’Avv. Felice NAPOLITANO, della Segreteria Nazionale A.I.G.A., a cui seguiranno gli interventi dell’Avv. Antonio DE ANGELIS, Segretario Nazionale A.I.G.A. e di Michele MARCONE, Consigliere del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Potenza. A moderare l’incontro sarà Monica FERRAIOLI, Presidente A.I.G.A. Sezione di Lagonegro. Si parlerà dunque del tema della pubblicità nella professione forense, dei limiti deontologici e delle opportunità offerte dai mezzi di comunicazione come i social network. Saranno spiegati i casi in cui un avvocato può fare pubblicità mediante la specifica osservanza delle norme vigenti, con particolare attenzione alle disposizioni del codice deontologico forense.