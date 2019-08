Padula, cure termali con trasporto gratuito. Domande entro il 6 settembre

L’assessorato alle politiche sociali del comune di Padula, guidato dal sindaco Paolo Imparato, anche quest’anno mette a disposizioni dei cittadini che ne hanno bisogno un ciclo di cure termali con trasporto gratuito da attuarsi nel prossimo mese di settembre. Le attività si svolgeranno presso lo Stabilimento Terme Vulpacchio di Contursi, nel periodo compreso tra il 16 e il 28 Settembre. È previsto un Ciclo curativo di 12 giorni con assistenza medica. Il comune fa sapere che l’accesso alle cure termali è garantito a tutti, senza limiti di età, che le prestazioni convenzionate si effettueranno previa prescrizione del medico curante e pagamento del ticket se dovuto. Chi ha già usufruito nell’anno di prestazioni convenzionate pagherà la tariffa prevista per ogni seduta di cura, con sconto del 50%. È prevista una visita medica obbligatoria nelle terme prima di ogni cura, e infine verrà garantito il trasporto gratuito per tutti. Si potranno effettuare fanghi e bagni terapeutici, cure inalatorie, idropiniche e ginecologiche,e massoterapia. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate su modello da compilare e ritirare presso il Servizio attività sociali del Comune, da lasciare al protocollo dell’Ente, con la documentazione medica richiesta e con la fotocopia di un Documento di riconoscimento, entro il prossimo 6 settembre. Ulteriori informazioni sono reperibili al servizio comunale attività sociali. Una occasione importante dunque per i cittadini di Padula che necessitano di cure termali per prendersi cura di se’, messa a disposizione dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alle politiche sociali.