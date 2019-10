Dal 19 al 26 ottobre, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, otto giovani hanno partecipato al “Cammino di San Nilo” grazie ad una partnership tra “Cammini Bizantini” e il progetto “Sentieri nel Cilento”, realizzato nell’ambito del bando Benessere Giovani della Regione Campania e di cui il Capofila è il Comune di Casal Velino. I giovani, impegnati in un articolato percorso formativo curato dall’Associazione Cilento Youth Union che ha visto accostare il tema del rilancio del settore turistico delle aree interne a quello dell’imprenditoria giovanile ed affiancati da docenti esperti e tutor , hanno camminato per oltre 100 km per scoprire le bellezze e le peculiarità del territorio del Cilento Antico. In cammino con i giovani anche l’esperto di promozione turistica, nonché ideatore di Impronta Cilento, Toni Isabella. Tanti i luoghi visitati nelle aree interne del Cilento e tante anche le persone e i progetti incontrati durante il cammino. A segnalare il fermento di una terra che non vuole accettare la logica dello spopolamento, ma cerca un nuovo riscatto. Il progetto “Cammini bizantini”, dal canto suo, intende valorizzare i vecchi sentieri percorsi dai monaci italogreci per dare vita ad una proposta turistica tesa a creare una microeconomia nelle aree interne e stimolare le imprese e le associazioni per migliorare i servizi esistenti e “Sentieri nel Cilento” ha appunto formato i giovani pronti ad accettare questa sfida. I responsabili del progetto “Sentieri nel Cilento”, Maria Carmela Inverno e Toni Viterale, si sono detti molto soddisfatti di questa partnership con “Cammini Bizantini”, ideati da Settimio Rienzo, che intendono sostenere anche oltre la durata del percorso progettuale, in quanto rappresenta un interessante esempio di fitwalking emozionale, fondato sul concetto del turismo lento e utilissimo per la riscoperta e la valorizzazione di un lembo di Cilento antico.