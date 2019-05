Ospedale San Carlo di Potenza, Barresi: “Il reparto di Cardiochirurgia è un’eccellenza nazionale”

Nell’unità operativa di Cardiochirurgia dell’ospedale San Carlo di Potenza è aumentato il numero di operazioni, e con tecniche sempre più mini-invasive, con una diminuzione dei giorni di degenza media e un minor rischio di mortalità post-intervento a 30 giorni. Lo ha reso noto, in un comunicato, la struttura sanitaria. “Risultati attesi e raggiunti – ha detto il direttore generale del San Carlo, Massimo Barresi – che confermano la posizione di eccellenza della nostra azienda, che si conferma fortemente attrattiva e competitiva nel panorama della sanità nazionale. I cittadini devono avere sempre più fiducia nelle strutture di eccellenza del San Carlo che gli consentono di usufruire, come nel caso della Cardiochirurgia, non solo di trattamenti di livello superiore ad altre regioni ma anche e di potersi curare rimanendo in Basilicata”.