Potenza, San Carlo, Barresi: “C’è carenza di personale medico”

“La sempre crescente esiguità di personale medico con specialità in neonatologia-pediatria potrebbe non garantire al meglio la normale continuità assistenziale, nonostante la disponibilità a tutt’oggi richiesta e assicurata dal personale in carico all’Azienda”: lo ha detto il direttore generale dell’Azienda ospedaliera “San Carlo” di Potenza, Massimo Barresi. “Attualmente – ha spiegato il dg, in una nota – sono cinque le unità in servizio, ma solo tre assicurano, tra l’altro, la copertura di turni sulle 24 ore per il Servizio di trasporto emergenza neonatale (Sten), anch’esso in capo all’Azienda San Carlo”. Barresi, ricordando che in un concorso del luglio 2018 “per otto posti, solo tre hanno preso servizio (di cui un solo pediatra è rimasto in servizio a Potenza)” e che quindi “è in fase di espletamento un ulteriore concorso”, ha sottolineato che molti medici hanno rifiutato l’incarico nel capoluogo lucano. Inoltre, “non hanno sortito gli effetti auspicati i tentativi di addivenire alla sottoscrizione di rapporti convenzionali”: in un caso, un’azienda di Napoli si è “resa disponibile” ma ha chiesto un corrispettivo doppio rispetto alle tariffe regionali e del contratto collettivo per la dirigenza medica: “”A fronte di tale situazione – ha concluso Barresi – rimane fermo l’impegno dell’Azienda per garantire la migliore assistenza ai cittadini, pur tenendo conto degli aspetti economici. Intanto continua la ricerca di specialisti attraverso continui contatti con la società scientifica nazionale di neonatologia e pediatria”.