Ordine dei Medici di Salerno, ecco i nomi dei premiati per i 50 e i 60 anni di laurea

Adottando le misure di distanziamento sociale e rispettando le modalità previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, è indetta l’Assemblea Ordinaria annuale 2020 degli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno presieduto dal dottore Giovanni D’Angelo, per sabato 27 giugno alle 10, presso il Saint Joseph Resort (ex Colonia San Giuseppe), di via Salvatore Allende 66. Il programma della giornata prevede: la relazione del Consigliere Tesoriere e quella del presidente dei Revisori dei Conti e l’approvazione del Conto Consuntivo 2019 del Bilancio di Previsione 2020. Al termine dei lavori dell’assemblea si procederà alla consegna del logo d’oro per il 50° e 60° anno dalla laurea. Gli iscritti non potranno essere accompagnati da familiari, fatto salvo che non siano affetti da patologie invalidanti, dovranno essere muniti di mascherine e ottemperare alle disposizioni di sanificazione e controllo della temperatura. E’ assolutamente necessario dare conferma della partecipazione al fine del rispetto del contenimento del contagio, entro la data del 19 giugno 2020, mediante l’invio del nominativo del partecipante all’indirizzo mail protocollo@ordinemedicisalerno.it. L’annuale consegna delle medaglie per il 40° anno di laurea è prevista per una successiva occasione, essendo i medici da quarant’anni notevolmente più numerosi. Ecco i nomi dei premiati per i 50 anni dalla laurea: Ermanno Albano, Marcello Alfinito, Giuseppe Andreola, Nicola Vilfredo Budetta, Emiddio Carbone, Gerardo Citro, Guglielmo Crudele, Antonio Cuomo, Gaetano D’Ambrosio, Felice D’Amico, Gaetano De Maio. Carlo De Pascale, Alfonso Della Corte, Mario Di Consilio, Giuseppe Di Domenico , Rosario Di Landro, Vincenzo Fulgione, Enrico Vittorio Gambino, Salvatore Gatto, Raffaele Giallauria, Antonio Gibboni, Angelo Giordano, Arturo Guerrazzi, Vincenzo Ippoliti, Alfredo Izzo, Italo Mastrangelo, Gregorio Medugno, Paolo Morrone, Angelo Petraglia, Enrico Pinto, Adelio Privitera, Peppino Sabatella, Pietro Smaldone, Raffaele Smaldone, Oliva Tarantino, Bruno Terrinoni, Maria Aolide Tonin, Mario Traversi, Pompeo Trivelli, Gennaro Urti e Gaetano Vitagliano. Ecco i premiati per i 60 anni dalla laurea: Salvatore Caiazzo, Cristoforo Cobucci, Giovanni Conti, Alfonso D’Amato, Mario D’Oro, Domenico Di Stasi, Filippo Giannattasio, Andrea Melella, Arturo Napoli, Elio Pepe, Giuseppe Santoro, Giuseppe Siniscalchi, Francesco Tancredi, Antonio Vetrano e Giacomo Zilli