Operazione dei Carabinieri nel Potentino, due arresti

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri durante un’operazione eseguita fra Atella e Rionero in Vulture (Potenza), che ha portato al sequestro di una pistola, 31 proiettili, anche da guerra, e 120 grammi di marijuana. Al primo arresto si è arrivati dopo il controllo di un automobilista, trovato in possesso di due grammi di marijuana e una piccola somma di denaro. Altri 60 grammi della stessa sostanza sono stati trovati nella sua casa. I militari, che hanno eseguito la perquisizione con l’ausilio di un’unità cinofila, hanno trovato anche una pistola lanciarazzi “abilmente modificata e trasformata in una rivoltella calibro 22”, e alcuni proiettili. Nell’abitazione dell’altra persona arrestata sono stati trovati 50 grammi di marijuana.