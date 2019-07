Operazione antidoping in Europa: 234 arresti, mille indagati.

Operazione internazionale contro il doping coordinata dai Carabinieri del Nas e da Europol. Sequestrati in tutta Europa sostanze dopanti per 3,8 milioni di euro, arrestate 234 persone, oltre mille gli indagati. Scoperti nove laboratori clandestini, di cui uno anche in Italia, nel Salernitano, dove i Carabinieri hanno sequestrato un laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti e dopanti. Controllati 600 atleti, di cui 19 sono risultati positivi. L’operazione “Viribus” e’ stata lanciata da Nas ed Europol nell’ottobre 2018 nel corso di un vertice tenutosi a Roma presso l’auditorium del ministero della Salute. Il Reparto Operativo del Comando Tutela Salute – NAS ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico internazionale di sostanze dopanti, operante in Italia ed in Romania, arrestando 13 persone e sequestrando ingenti quantitativi di sostanze dopanti e farmaci contraffatti, per un valore complessivo di circa un milione di euro. La stessa operazione ha consentito di individuare e sequestrare, nella provincia di Salerno, un laboratorio clandestino per la produzione di sostanze stupefacenti e dopanti. Le attività antidoping nei confronti di atleti professionisti, effettuate “in e out-competition” hanno consentito di sottoporre a controllo oltre 600 atleti, dei quali 19 sono risultati positivi. Complessivamente, a livello europeo, l’Operazione “Viribus” ha permesso di disarticolare 17 gruppi criminali dediti al traffico internazionale di sostanze dopanti.