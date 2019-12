Omicidio Pascuzzo, Lapenta condannato a 18 anni di carcere

18 anni di reclusione, questa la condanna pronunciata oggi, in primo grado, nei confronti di Karol Lapenta, il giovane ritenuto l’autore, reo confesso, dell’omicidio di Antonio Pascuzzo, avvenuto nell’aprile del 2018 a Buonabitacolo. Per la Procura il 19enne Lapenta ha commesso il reato in piena coscienza e con efferatezza e ha richiesto la pena dell’ergastolo. La difesa, inolte, ha sostenuto che il giovane Lapenta soffre di un disturbo mentale grave che ha influito in maniera determinante nell’azione delittuosa e nell’efferatezza dell’’omicidio. La camera di consiglio al tribunale di Lagonegro, durata tutto il pomeriggio, si è espressa in serata con la condanna a 18 anni di reclusione per Lapenta.