Oltre il milione le domande del reddito di cittadinanza. Prima è la Campania (172.175)

Al 30 aprile scorso le domande per ottenere il reddito di cittadinanza hanno superato il milione (1.016.977). E’ quanto riferisce l’Inps nel suo report. La prima Regione come numero di domande è la Campania (172.175) e, a seguire, la Sicilia (161.383). La fascia di età prevalente è quella tra i 40 e i 67 anni (circa il 59%). “Le domande per il Reddito di Cittadinanza hanno superato il milione secondo la rilevazione dell’Inps al 30 aprile. Sono passati appena 2 mesi dall’avvio di questa importante misura e, in linea con quanto avevamo previsto, questo importante strumento funziona dato che ha raggiunto in poco tempo un numero davvero consistente di cittadini in difficoltà”. Così in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera. “Un milione di domande significa già una platea di potenziali beneficiari di circa 3 milioni di persone. Questi numeri demoliscono in maniera inequivocabile qualsiasi accusa che nei mesi scorsi abbiamo dovuto subire. Il nostro è un cambiamento epocale che i cittadini aspettavano da tempo”, continuano i deputati. “Ovviamente la macchina del Reddito di Cittadinanza non si ferma qui. Le domande andranno avanti e continuerà anche il nostro sforzo per dimostrare la nostra attenzione a chi ha bisogno. Allo stesso tempo comincerà ad andare a pieno regime anche il sistema di orientamento al lavoro che passerà attraverso la rivoluzione dei Centri per l’impiego e l’assunzione dei navigator”, concludono i deputati.