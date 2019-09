Vincenzo Boccia ospite al “Premio Sele d’Oro Mezzogiorno”

Lunedì 9 settembre, alle ore 10.30, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sarà all’Auditorium provinciale di Oliveto Citra per il “Premio Sele d’Oro Mezzogiorno”. Dopo i saluti affidati al sindaco Carmine Pignata (sindaco di Oliveto Citra) e Amedeo Lepore (presidente di Giuria del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno), ci sarà l’intervento di Federico Manga (Direttore de “Il Mattino”). Alle ore 11.00, invece, ci sarà l’intervista a Vincenzo Boccia (presidente di Confindustria). Seguirà alle ore 17.00 l’evento “Smartcafè 019 – Giovani imprenditori si raccontano”, che si terrà in Piazza Monumento con la partecipazione di Fausto Preste (presidente GRAMPiT s.r.l.). Coordina i lavori la giornalista Mariapia Mercurio. Poi si torna all’Auditorium Provinciale per due incontri. Il primo avra’ come protagonista Marco Esposito autore del volume “Zero al Sud. La storia incredibile (e vera) dell’attuazione perversa del federalismo fiscale” e si terrà alle ore 17.45. Il secondo, invece, è l’incontro sul tema “Regionalismo differenziato. Rischi e potenzialità di una sfida” delle ore 18.30. Interverranno: Pietro Massimo Busetta, (professore ordinario Università degli Studi di Palermo), Claudio De Vincenti (professore Ordinario Università di Roma La Sapienza, già Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno), Roberto De Luca (presidente dell’associazione Articolo 41), Adriano Giannola (presidente Svimez) e Andrea Patroni Griffi (professore Ordinario Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli). Modera Amedeo Lepore (professore Ordinario Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Luiss).