Oliveto Citra (SA), doppio appuntamento con il “Seledorotelling”

Si chiama “Seledorotelling- Raccontare il Sud, e non solo” ed è il nuovo segmento del Sele d’Oro Mezzogiorno, curato da Sdo Studium, pensato per raccontare in maniera innovativa storie, vicende e uomini di un Mezzogiorno che non si arrende. L’appuntamento è doppio: ore 21.00, presso l’auditorium comunale S. Rufolo, lunedì 9 settembre con la voce narrante di Elena Miglietti e martedì 10 con quella di Mauro Berruto. Seledorotelling è curata da Sdo Studium, la nuova sezione interna all’ente Premio Sele d’Oro che si occupa di progettazione di percorsi ed eventi culturali, segnatamente per i territori interni e i comuni minori. Per il suo primo esperimento, Seledorotelling ha scelto non a caso di proporre due serate narranti: una edita, già presentata con successo in diversi teatri e auditorium italiani (ma non ancora in Campania); l’altra inedita, incentrata sui temi portanti dell’edizione 2019 del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. L’obiettivo è quello di utilizzare la tecnica e il linguaggio della narrazione orale per presentare, attraverso modalità più dirette e accattivanti di quelle tipiche di convegni e seminari, storie, vicende e uomini di un Mezzogiorno che non si arrende al ritardo di sviluppo e ai luoghi comuni, ma opera quotidianamente, con orgoglio, per cambiare e crescere. A narrare saranno Elena Miglietti e Mauro Berruto. Giornalista e, fra l’altro, docente di Scuola Holden la prima, proporrà lunedì 9 settembre una narrazione che ha per titolo e tema proprio quello dell’edizione numero XXXV del Premio: Sud, l’orgoglio, le sfide. Martedì 10 toccherà a Berruto, scrittore, membro del Board e docente di Scuola Holden, della quale è stato anche amministratore delegato. Mauro Berruto ha al suo attivo anche una prestigiosa carriera come coach di pallavolo: ha allenato, fra l’altro, la nazionale italiana di pallavolo maschile, aggiudicandosi il bronzo alle Olimpiadi di Londra del 2012. Non a caso la sua narrazione, dal titolo “Capolavori – Allenare, allenarsi, guardare altrove”, sarà incentrata sul suo ultimo lavoro editoriale, Capolavori, Add editore. Sia Berruto che Miglietti hanno offerto il loro contributo anche in fase di progettazione dell’iniziativa. Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito www.seledoro.eu