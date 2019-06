Olimpiadi europee della fisica, l’Italia conquista 4 medaglie

Ricco bottino per l’Italia alle Olimpiadi europee della fisica: una medaglia d’argento, tre di bronzo e una menzione d’onore sono state conquistate dagli studenti della squadra nazionale che ha partecipato alla III edizione della manifestazione, che si è svolta in Lettonia, a Riga, organizzata dall’Università della Latvia. A riferirlo è una nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur). La competizione, articolata in una prova teorica con tre problemi e una prova sperimentale, ha visto la presenza di studenti da 35 Paesi con la partecipazione, fuori gara, di delegazioni di ragazzi dal Sud America e dall’Asia. Tutti premiati i cinque componenti della squadra italiana: medaglia d’argento per Luca Muscarella del Liceo scientifico ‘Alessandro Volta’ di Milano; bronzo per Mattia Arundine del Liceo scientifico ‘Alfonso Gatto’ di Agropoli (SA), Pietro Benotto del Liceo scientifico ‘Giancarlo Vallauri’ di Fossano (CN) e Nikolas Plattner del Liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ di Trento; infine menzione d’onore per Francesco Debortoli del Liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ di Trento. Agli studenti vanno “i più vivi rallegramenti da parte di tutta la comunità italiana delle Olimpiadi di Fisica e dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (Aif)”, che organizza la competizione su mandato del Miur.