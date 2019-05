Olimpiadi delle lingue, premiati i vincitori

In tutto 147 studenti finalisti, di cui 36 per la sezione di Greco, 79 per Latino, 32 per Civiltà Classiche. Di questi, ancora, 100 arrivati in finale dopo aver superato le fasi regionali del 15 marzo scorso e 47 selezionati tramite i Certamina organizzati autonomamente dalle scuole. Questi, rende noto il Miur, i numeri della VIII edizione delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, svolte a Reggio Calabria del 6 al 9 maggio, e concluse giovedì con la premiazione degli studenti vincitori, presso il Teatro comunale ‘Francesco Cilea’. Obiettivo della manifestazione, promuovere lo studio della Cultura classica, nel quadro delle azioni che puntano a potenziare la qualità dell’istruzione e a valorizzare il merito tra i ragazzi. In particolare le prove hanno previsto per la Sezione di Lingua Greca la traduzione in italiano di un testo di prosa in Greco, accompagnata da un commento strutturato; per la Sezione di Lingua Latina, traduzione in italiano di un testo di prosa in Latino, accompagnata da un commento strutturato; per la Sezione Civiltà Classiche, un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà latina o greco-latina. La prova finale delle tre Sezioni si è svolta il 7 maggio, con la durata di quattro ore. Le tracce sono state scelte dal Comitato dei Garanti per la Promozione della Cultura Classica, su proposta del Comitato Tecnico Operativo. Di seguito l’elenco degli studenti premiati. – Lingua Greca – I classificato Francesca Ludovici, Liceo classico ‘Dante Alighieri’, Latina. II classificato Mattia Niccolini, Liceo classico ‘Muratori – San Carlo’, Modena. III classificato: Francesco Fadda, Liceo classico ‘Alessandro Volta’, Como. – Menzione: Chiara Platania, Liceo classico ‘Cavour’, Torino. – Menzione: Allegra Zanni, Liceo classico ‘Giulio Cesare – Manara – Valgimigli’, Rimini. – Sezione Lingua Latina – I classificato Matteo Ilardi, Liceo scientifico ‘Leonardo da Vinci’, Milano. II classificato: Nicolò Ghigi, Liceo ‘Foscarini’, Venezia. III classificato: Tomas Rubboli, Liceo classico ‘G.B. Morgagni’, Forlì. – Menzione: Cheyenne Leo, Liceo classico ‘Vittorio Alfieri’, Torino. – Menzione: Alfredo Tosques, Liceo classico ‘Orazio’, Venosa (Potenza). – Sezione Civiltà Classiche – I classificato Francesca Montellato, Liceo scientifico ‘Leonardo da Vinci’, Treviso. II classificato: Michele Di Bello, Liceo classico ‘Quinto Orazio Flacco’, Potenza. III classificato: Giulio Testella, IIS ‘Leonardo da Vinci’, Civitanova Marche (MC). – Menzione: Martina Buston, Liceo classico ‘G.B. Brocchi’, Bassano del Grappa (VI). – Menzione: Filippo Ferri, Liceo classico ‘Giulio Casiraghi’, Cinisello Balsamo (MI).