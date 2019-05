Oggi Giornata Mondiale senza il Tabacco. Il fumo fa male.

Il fumo “invecchia” la vita sessuale degli uomini. “Un ragazzo di 20 anni che fuma un pacchetto di sigarette, o quasi, al giorno rischia a 40 anni di avere la vita sessuale di un 70enne”. A lanciare l’allarme, in vista della Giornata Mondiale senza il Tabacco che si celebra il 31 maggio, è Andrea Lenzi, docente ordinario di Endocrinologia, del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza dell’Alimentazione e Endocrinologia presso la Sapienza Università di Roma, in occasione del 40esimo congresso nazionale della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), in corso a Roma. “La nicotina è un potentissimo vasocostrittore e, sul lungo periodo, può compromettere la capacità erettile dell’uomo, arrivando a farla ‘invecchiare’ di 30 anni”, spiega Lenzi. “Anche solo poco più di 5 sigarette al giorno per 10-20 anni possono provocare nell’uomo pesanti conseguenze sulla vita sessuale”, aggiunge.

Ma ci sono “killer sessuali” in grado di agire anche molto prima che la nicotina produca i suoi effetti negativi. “Certamente alcol e droghe, anche quelle leggere, possono interferire con la capacità erettile dell’uomo”, conferma Lenzi. “Un ragazzo anche molto giovane non si deve stupire se, dopo qualche bicchierino e una ‘cannetta’ la sera con gli amici, presenta difficoltà nei rapporti sessuali con la partner. Il consumo di queste sostanze infatti può creare – continua l’esperto – un’alterazione a livello ormonale che va a interferire con la qualità della vita sessuale”. Poi ci sono i “killer sessuali” che non ti aspetti. Sono più subdoli e quindi molto pericolosi e insidiosi. “Il consumo di troppi porno rientra in questa categoria”, spiega Lenzi. L’impatto non è solo psicologico, anche se quest’ultimo è molto importante. “Nel mio ambulatorio arrivano tanti 16enni convinti di avere un problema sessuale perché le loro misure o i rapporti sessuali che intrattengono non sono conformi a quanto abitualmente vedono nei video porno”, riferisce Lenzi, che invita i giovani a non fare paragoni assurdi con prestazioni sessuali costruite appositamente per andare in video. “Il troppo porno va anche a creare modificazioni nel sistema ormonale: il cervello si conforma a un tipo di sessualità estrema per cui diventa poco appagante e poco desiderabile intrattenere rapporti reali”. Anche l’abbigliamento e la troppa sedentarietà possono giocare un ruolo importante. “Indossare pantaloni o jeans troppo stretti, unita all’abitudine di trascorrere molto tempo seduti, crea una condizione di costrizione e surriscaldamento dell’apparato genitale maschile che può avere conseguenze negative sulla capacità erettile”, dice Lenzi. Secondo l’esperto, è importante fin da giovanissimi preoccuparsi di preservare la propria salute sessuale. Perché già quando l’età avanza, l’uomo va incontro fisiologicamente a un calo del testosterone e quindi del desiderio e delle perfomance sessuali. Una sorta di menopausa al maschile. “E’ più corretto definirlo androdeclino: un calo ormonale che inizia tra i 45 e i 50 anni d’età”, sottolinea Lenzi, “qualcosa che l’uomo di oggi fatica ad accettare e, a ragione, si ostina a combattere”.