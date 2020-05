Oggi 4,4 milioni di lavoratori tornano a lavoro.

Scatta oggi la ‘Fase 2′. Dopo quasi due mesi di stop – a causa dell’emergenza coronavirus – tornano al lavoro 4 milioni di persone, soprattutto over 50 e residenti al nord. Si può far visita ai parenti (fino al sesto grado), ma non agli amici. Niente spostamenti nelle seconde case. Riaprono i concessionari e si possono riprendere i restauri di opere d’arte. Intanto continua il confronto fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia e i capi delegazione dei partiti di maggioranza per mettere a punto il contenuto definitivo del decreto oramai ex Aprile che assegna, con una maxi manovra, i 55 miliardi di aiuti all’economia. Oggi a ripartire saranno i settori della manifattura, delle costruzioni, del commercio all’ingrosso funzionale legato ad attività come tessile e moda, automotive e fabbricazione di mobili. 4,4 milioni di lavoratori torneranno nelle aziende, mentre 2,7 milioni resteranno ancora a casa. Da notare, però, che il 69,6% dei lavoratori non aveva mai smesso di recarsi in azienda: il semaforo verde per lunedì riguarda quindi il 18,9% del totale. la stragrande maggioranza sono uomini, circa 3,3 milioni (il 74,8% del totale), mentre le donne saranno 1,1 milioni donne (25,2%). A tornare a timbrare il cartellino, in numeri assoluti, saranno soprattutto i dipendenti tra i 40 e i 49 anni, ma a livello di percentuali il 70% di chi tornerà a lavorare appartiene alla fascia d’età compresa tra i 50 e i 59 anni e per il 60% a quella over 60. In Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Marche, “il tasso di rientro oscilla intorno al 69%”. In altre zone del Paese, invece, il tasso è più basso, come “in Valle d’Aosta (49,3%), Lazio (46,7%), Sicilia (43,4%), Calabria (42,5%) e Sardegna (39,2%)”.