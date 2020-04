Odg Campania-Corecom, pubblicato il secondo bollettino dell’Osservatorio sulle fake news

Sul sito www.odg.campania.it, nella home page, è pubblicato il secondo bollettino dell’Osservatorio sulle fake news istituito un mese fa, primo in Italia, da Ordine dei Giornalisti della Campania e Corecom, si legge in una nota “con la collaborazione di Agcom, Polizia postale e di Stanislao Montagna, esperto in materia di fake news e algoritmi informatici”. L’Osservatorio è dedicato alla caccia alle fake, purtroppo rivelatesi numerosissime, riguardanti il mondo dell’informazione sull’epidemia da Coronavirus. Il rilevamento cui si riferisce il bollettino è avvenuto dal 12 al 31 marzo. La base dei dati analizzata è di 1600 link a settimana. Questo lo scoring delle categorie esaminate: il 24,21% sono fake news; il 10,64% va inquadrato nel “complottismo”; l’11,21% nell”acchiappaclic; il 34,56% è totale disinformazione; il 19,37% appartiene a messaggistica e social. “Vengono poi citati alcuni esempi di potenziali fake analizzate: falso volantino del Ministero dell’Interno su abbandono delle case; assunzione di vitamina D non riduce il contagio di Covid-19”, si legge sempre nella nota. E poi “le false autodichiarazioni che girano su whatsapp, le false foto dei pazienti curati per strada; falsi buoni spesa attraverso link a quiz; falso il messaggio sulla vendita della benzina senza tasse; falsa la notizia che il Covid 19 sarebbe stato creato da Bill Gates in accordo con le case farmaceutiche; falso che la rete 5G aumenta la diffusione del virus Covid 19 e tante altre ancora”. “Tra le potenziali truffe analizzate sui social le più numerose riguardano la vendita di mascherine, nel periodo più urgente, quando non si trovavano, e a prezzi stratosferici. Ma sono stati offerti anche prodigiosi respiratori, disinfettanti e persino un antiepidemico giapponese di ‘provata’ affidabilità”, conclude la nota.