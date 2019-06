Nuovo orario estivo 2019 di Trenitalia. Circa 7.000 collegamenti al giorno.

Circa 7.000 collegamenti al giorno, pari a un treno in partenza ogni 12 secondi. Lo prevede il nuovo orario estivo 2019 di Trenitalia che da domenica 9 giugno garantirà una maggiore copertura fra i centri urbani del Paese in risposta alla forte domanda turistica stagionale. Il network Trenitalia di Frecce, InterCity, EuroCity, Euronight e FrecciaLink, in particolare, è composto da 437 treni al giorno, arricchito con ulteriori 190 nuove fermate, che connette più di 240 stazioni delle principali città italiane. Su tratta di 289 Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), 108 InterCity (giorno e notte) e fino a 36 FrecciaLink, a cui si aggiungono 32 EuroCity e otto Euronight, che uniscono l’Italia all’Europa da domenica 9 giugno, giorno del nuovo orario estivo 2019 di Trenitalia.

Le novità e i collegamenti dell’orario estivo sono stati illustrati dall’Ad di Fs Italiane Gianfranco Battisti insieme agli Ad delle principali società operative: Maurizio Gentile per Rete Ferroviaria Italiana, Orazio Iacono per Trenitalia e Aldo Isi per Italferr. Per il solo Frecciarossa sono previste 32 nuove fermate negli hub di Milano, Medio-Padana e Napoli, con 104 Frecciarossa tra Roma e Milano. Le Frecce per la costa adriatica nei week end estivi sono 46: con due Frecciarossa in più Milano – Ancona e due nuovi Frecciargento Bolzano – Ancona. Due Frecciarossa uniscono Chiusi-Chianciano Terme al sistema AV: più vicine Siena, Val di Chiana, Val d’Orcia, Amiata e Trasimeno. Sono confermate le 48 corse del Frecciarossa Milano-Venezia. Sei Frecce connettono Fiumicino Aeroporto a Venezia, Padova, Bologna, Firenze, Genova, La Spezia, Pisa e Roma; quattro Frecciarossa arrivano a Trieste Airport. Frecciarossa nel Cilento prevede fermate a Agropoli, Vallo della Lucania, Centola/Palinuro/Marina di Camerota, Pisciotta/Palinuro e Sapri. Sei corse Frecciargento connettono Roma e il resto d’Italia a Calabria e Sicilia (treno+nave Blu Jet) con nuove fermate a Maratea. Le fermate estive Frecciabianca sono Riccione, Cattolica, Senigallia, Vasto, Fasano, Orbetello, Agropoli-Castellabate, Vallo della Lucania e Scalea. Integrano l’offerta delle Frecce 108 collegamenti al giorno InterCity (88) e InterCity Notte (20), che raggiungono più di 200 città e mete turistiche d’Italia. Confermati i 48 collegamenti giornalieri con Francia, Svizzera, Germania e Austria. Infine FrecciaLink per l’estate che avvicina Sorrento, Pompei, Salento, Piombino, Cecina, Val Gardena e Val di Fassa, Cortina e Campiglio.