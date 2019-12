Nuovo attentato a Kabul. Una bomba fa dieci morti

Non c’è giorno che un nuovo attentato non sconvolga la vita degli afghani, se mai si possa chiamare vita. Una situazione fuori dal controllo oramai delle forze di sicurezza. Ieri l’ennesima tragedia a Kabul con almeno dieci civili che sono morti nell’esplosione di una bomba sul ciglio della strada al passaggio di un veicolo. Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero degli Interni afghano Nastrat Rahimi tra le vittime ci sono anche tre bambini e due donne. L’area maggiormente bersagliata dai terroristi è quella mediorientale, nella provincia settentrionale di Balkh dove altre diciotto persone sono rimaste ferite in un attentato dove un ordigno legato a una bici è esploso vicino ad un mezzo della polizia. Tra i feriti ci sono sei agenti, mentre gli altri sono civili che si trovavano sul luogo al momento dell’esplosione. La deflagrazione è avvenuta in una della zone più trafficate della provincia di Mazar-i-Sharif.