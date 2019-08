Nuovo appuntamento con la rassegna “Ispani Jazz e il Cammino delle Muse”

Il 17 agosto a Roccagloriosa si è tenuto il primo appuntamento della manifestazione “Ispani Jazz e il Cammino delle Muse”. Lo spettacolo teatrale “L’Abbraccio”, è andato in scena sotto le stelle, in una gradevole serata estiva, nella piazza di San Cataldo a Roccagloriosa. Una storia emozionante quella raccontata dalla compagnia teatrale “Per Gioco” Ponte Barizzo, un recital scritto, diretto e interpretato da Biancarosa Di Ruocco, con Santina Mazza e Antonella De Caro. “Lo spettacolo riguarda in qualche modo il teatro sociale- ha spiegato Biancarosa Di Ruocco- da qualche tempo, insieme alla mia compagnia di Ponte Barizzo stiamo portando avanti questo tipo di teatro, il tema è quello delle morti su strada, che sfortunatamente miete vittime soprattutto tra i giovani”. “L’Abbraccio” è il doloroso racconto di una mamma che attende con ansia il rientro a casa della figlia, poi la drammatica telefonata che una madre non vorrebbe mai ricevere. Il prossimo appuntamento di “Ispani Jazz e il Cammino delle Muse”, è previsto per domenica 25 agosto a Capitello con la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Il progetto coinvolge tre Comuni Roccagloriosa, Comune capofila, Ispani e Casaletto Spartano, intervento co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana politiche per il turismo e la cultura” azione 4- iniziative promozionali sul territorio regionale.