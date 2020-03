Nuove disposizioni per la BCC di Buonabitacolo. A causa dell’epidemia da COVID-19, formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, in un momento difficile per il Paese e la BCC di Buonabitacolo rimane, come sempre, vicina ai suoi soci, alla sua clientela e alle loro esigenze. In merito e con riferimento al DPCM 08-03-2020 che ha fornito ulteriori indicazioni per il territorio nazionale e agli altri provvedimenti governativi, ivi compresi quelli del Governatore della Campania, emanati successivamente, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 e al fine di garantire la sicurezza di tutti, ma continuando ad assicurare ai soci e alla clientela lo svolgimento dei servizi essenziali la BCC di Buonabitacolo ha deciso che con decorrenza 24 marzo 2020 e fino al 10 aprile 2020 tutte le Filiali della Banca resteranno aperte al pubblico dalle ore 9,15 alle ore 13,00; che i pensionati per il ritiro della pensione relativa al mese di aprile dovranno rispettare il seguente calendario.

CALENDARIO RITIRO PENSIONI :

Cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo;

dalla C alla D venerdì 27 marzo;

dalla E alla O lunedì 30 marzo;

dalla P alla R martedì 31 marzo;

dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

Resta inteso che i pensionati titolari di carte potranno utilizzare i Bancomat delle nostre agenzie. Le pensioni del mese di maggio saranno anticipate dal 27 al 30 aprile 2020. Per quanto riguarda il mese di giugno saranno anticipate dal 26 al 30 maggio. Le misure messe in atto sono fondamentali per tutelare la salute dei clienti e del personale nel rispetto del Decreto Governativo.