Nuova Luna Rossa: rappresentera’ l’Italia nell’America’s Cup

Varato il 2 ottobre a Cagliari, alla base del team Luna Rossa Prada Pirelli, il rivoluzionario monoscafo full-foiling AC75 Luna Rossa, che rappresenterà l’Italia e il Circolo della Vela Sicilia nella Coppa America, il trofeo più antico nella storia dello sport e il più prestigioso della vela. Dopo la benedizione dell’imbarcazione impartita da monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo di Cagliari, Miuccia Prada, madrina del varo, con al suo fianco il marito Patrizio Bertelli (presidente di Luna Rossa Prada Pirelli Team), Agostino Randazzo (presidente del Circolo della Vela Sicilia) e Marco Tronchetti Provera (CEO di Pirelli, co-title sponsor del team Luna Rossa e partner nello sviluppo tecnologico) ha rotto la bottiglia di Ferrari Maximum Blanc de Blancs dando il via al varo dell’inedito monoscafo volante con cui il team Luna Rossa Prada Pirelli parteciperà alla Prada Cup – regate di selezione dei Challenger – cui seguià, per il vincitore della Prada Cup, la finale della 36^ America’s Cup presented by Prada, in programma a Auckland (Nuova Zelanda) da gennaio a marzo 2021. In chiusura della cerimonia, il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte – in viaggio istituzionale a Cagliari – ha incluso nel suo programma una visita alla base di Luna Rossa Prada Pirelli e alla nuova imbarcazione, intrattenendosi con l’equipaggio e i membri del team. L’AC75 Luna Rossa, costruito dal cantiere Persico Marine, ha impegnato più di 90 persone, di cui 37 designer del team per quasi due anni per un totale di 78mila ore lavorative.