Non solo di guerra, a Kabul si muore anche di smog. La scorsa settimana, secondo il Ministero della Salute dell’Afganistan, almeno 17 persone sono morte nella capitale afghana a causa degli alti livelli di inquinamento atmosferico. Aria satura di fumi tossici fonte di malattie respiratorie. Tanti i ricoveri ospedalieri per complicazioni sanitarie dovute al fenomeno. L’Afghanistan sul fronte dell’uso delle energie rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento sostenibili nel periodo invernale è all’anno zero. Questo costringe grandi fette di popolazione della capitale e non solo, a bruciare immondizia, pneumatici o legna per riscaldarsi. A questa forma di inquinamento si aggiunge quella prodotta dalle emissioni delle vecchie auto, delle centrali elettriche a carbone e di molto altro ancora. Una situazione assurda che si completa in peggio per la posizione geografica di Kabul, incastonata a 1800 metri sul livello del mare tra le montagne Hindu-Kush: ciò rende la città più vulnerabile allo smog invernale. Il governo, preoccupato dal numero di decessi e ricoveri, ha lanciato campagne di sensibilizzazione per cercare almeno di tamponare il fenomeno, am con pochi risultati.