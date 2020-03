Non si arresta la diffusione del Covid 19 nel salernitano. Ieri è aumentato il numero dei contagi. 4 nuovi casi di contagio a Sant’Egidio del Monte Albino, ora i positivi salgono a 13. Si tratta di persone già tutte in quarantena, appartenenti a famiglie dove già erano stati registrati dei casi. Scende a 12 invece il numero delle persone in quarantena, che ieri erano 17. 4 positivi infatti stanno seguendo un percorso diverso. Tre nuovi casi positivi al covid -19 anche a San Marzano sul Sarno. In totale ora sono 7. Un caso di COVID19 segnalato anche a Nocera Superiore. Si tratta di un operatore sanitario che non ha sintomi. E’ stata ricostruita la sua ultima settimana. E’ ora in quarantena obbligatoria a casa. Un nuovo caso positivo poi è stato registrato anche ad Eboli. Altre 6 persone sono in quarantena obbligatoria da contatto stretto con il caso positivo. 58 persone in totale sono in isolamento domiciliare volontario. In totale ad Eboli i positivi sono 6.