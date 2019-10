Nocera Superiore (SA), domenica la community Instagram al Battistero Paleocristiano

La community Instagram della provincia, @Igers_Salerno, torna alla scoperta del territorio. Nuovo Instameet in programma domenica 3 novembre a Nocera Superiore alla scoperta dei beni dell’antica Nuceria. Appuntamento fissato alle ore 10:00, nei pressi della stazione ferroviaria: guidati dalla Pro Loco locale si avrà modo di visitare gratuitamente il Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore e il Parco Archeologico. Un’occasione imperdibile per scoprire luoghi solitamente non accessibili e avere la possibilità, per gli appassionati di fotografia, di realizzare scatti inediti e stories armati di smartphone e reflex, da condividere sui social network attraverso gli hashtag #igers_salerno #igerscampania #Igersitalia #nocerasuperiore #nuceria L’evento è organizzato in partnership con il Comune di Nocera Superiore, guidato dal sindaco Giovanni Cuofano, l’assessore ai Beni Culturali e Archeologici comunali Giuseppe Senatore, e l’associazione Pro Loco. Igers Salerno è il visual storytelling della città d’Ippocrate e degli oltre 150 comuni del Salernitano. Un racconto fotografico collettivo attraverso gli scatti di quanti vivono e scoprono in vacanza una provincia che offre scorci e meraviglie di ogni genere: mare, entroterra, architettura, cultura, storia e buon cibo. È la local community ufficiale di Igersitalia, associazione nazionale che riconosce, rappresenta e tutela gli appassionati e i professionisti specializzati nella produzione di contenuti digitali.