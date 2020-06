Nido di tartarughe a Marina di Camerota, l’appello dell’Enpa ai gestori: “Segnalate la loro presenza”

Potrebbero nidificare nelle prossime ore le tartarughe marine nel Cilento, a Marina di Camerota (Salerno). Da qui l’appello dell’Enpa a bagnanti e gestori di lidi a fare attenzione e a segnalare le tracce al numero blu della Guardia Costiera 1530. Questa mattina l’Enpa ha ricevuto una segnalazione di una traccia di emersione di una tartaruga marina in provincia di Salerno. Sul posto si è recata la Capitaneria di Porto ma anche i biologi del centro A. Dohrn, i volontari dell’Enpa di Salerno e dell’associazione Eso Es Palinuro. Dal sopralluogo è emerso che l’esemplare è risalito, esplorando l’area, ma non ha deposto. È stato monitorato il litorale circostante alla ricerca di ulteriori tracce di deposizione ma senza esito. È comune per questi animali effettuare sopralluoghi per verificare l’idoneità delle spiagge, quindi con buone probabilità l’animale potrebbe risalire nelle spiagge dei comuni limitrofi per deporre. “Chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai gestori dei lidi, ai bagnanti ed ai frequentatori dei litorali di segnalare tracce o esemplari in risalita al numero blu della Guardia Costiera 1530 e, nel caso delle tracce trovate questa mattina a Cala del Cefalo anche al Centro Dohrn 3346424670”, l’appello dell’Enpa. Nel caso ci si dovesse imbattere in una tartaruga e sulle sue tracce ecco cosa fare: “Se si vede una tartaruga che risale la spiaggia o che torna verso il mare potrebbe essere una femmina adulta che sta cercando un luogo adatto per depositare le sue uova. È importante non disturbare l’animale per evitare di stressarlo in un momento così delicato, infatti la risalita e la deposizione richiedono un grande dispendio energetico, e se infastidita potrebbe tornare in mare per cercare un’altra spiaggia”. “Se doveste incontrare l’animale in queste fasi, o le tracce sulla sabbia lasciate dal suo passaggio, contattate la Capitaneria di Porto al 1530. Evitate di cancellare le tracce fino all’arrivo dei biologi. Non sostate davanti o ai lati dell’animale. Non illuminatelo – i suggerimenti dell’Enpa – neanche per fare delle foto.