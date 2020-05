Nessuna tassa patrimoniale per affrontare la crisi economica

Il governo Conte non proporrà una tassa patrimoniale per affrontare la crisi economica causata dal coronavirus. Lo ha assicurato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, secondo cui la patrimoniale “non è nel programma di governo e quindi non sarà realizzata”. Per l’economia, ha spiegato il ministro, “la situazione è difficilissima e stiamo tentando di aiutare al meglio possibile gli italiani, i lavoratori e le imprese. Alcune misure hanno funzionato, altre hanno richiesto del tempo. Per questo le abbiamo modificate e migliorate, come la cassa integrazione in deroga, che adesso sta funzionando”. I prestiti fino a 25mila euro garantiti dallo Stato, ha aggiunto Gualtieri intervenendo a Piazzapulita su La7, “sono iniziati molto lentamente, ma adesso stanno andando a regime. Riceviamo le segnalazioni di chi riceve i finanziamenti in pochi giorni, ma anche segnalazioni di chi ci mette troppo tempo. E questo non va bene”.