“Nessuna ipotesi di ritiro” dei militari italiani dall’Iraq. E’ quanto sottolinea il ministero della Difesa. Ieri i soldati italiani avevano lasciato la base americana a Baghdad, da due giorni sotto il tiro dei mortai. L’evoluzione però non è scontata dopo l’atatcco della scorsa notte anche alla base di Erbil, dove sono dispiegati il numero più consistente dei militari italiani in Iraq. Al momento lo Stato Maggiore della Difesa ha chiarito che “La pausa delle attività addestrative e l’eventuale ridislocazione dei militari italiani dalle zone di operazione irachene rientra nei piani di contingenza per la salvaguardia del personale impiegato”. Quindi “nessun ritiro” dei militari italiani ma una “parziale ridislocazione degli assetti al di fuori di Baghdad”. “Non rappresentano una interruzione della missione e degli impegni presi con la coalizione ma sono solo dipendenti dalle misure di sicurezza adottate – si fa sapere da Smd – Gli stati di allertamento e le misure di sicurezza sono decise a livello di coalizione internazionale in coordinamento con le varie nazioni partner. Al momento, il Quartier Generale della coalizione sta pianificando una parziale ridislocazione degli assetti al di fuori di Baghdad”. Un portavoce dell’Alleanza atlantica ha riferito che la Nato sta temporaneamente ritirando parte delle sue truppe dall’Iraq e spostandone altre all’interno del paese arabo. Per tutelare la sicurezza delle truppe, la Nato prenderà alcune misure “fra cui il temporaneo riposizionamento di parte del personale in diversi luoghi sia all’interno che all’esterno dell’Iraq”, ha detto un portavoce della Nato. “La Nato – ha aggiunto – mantiene una presenza in Iraq. E siamo pronti a continuare la missione di addestramento e capacity-building se la situazione lo permetterà”. La Nato aveva già sospeso le sue operazioni di addestramento dopo l’uccisione di Soleimani.