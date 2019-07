Nell’eurozona disoccupazione al 7,5%

Leggermente in discesa la media dei non occupati nell’eurozona, che si attesta in maggio – secondo i dati Eurostat del 1° luglio- a un decimo di punto percentuale in meno rispetto al mese di aprile. È il miglior risultato dal luglio del 2008 per i paesi della zona euro. Anche per l’Unione a 28 la media è in tendenza positiva, assestandosi al 6,3%, ovvero il dato più basso dal 2000, anno in cui l’Ufficio statistico della UE ha cominciato a tracciare le tendenze mensili. Erano oltre 15 milioni e mezzo gli europei disoccupati nei 28 Paesi durante il mese di maggio, dei quali 12. milioni nell’area euro. Il tasso più basso è stato registrato in Repubblica Ceca (2.2%), Germania (3.1%) e Paesi Bassi (3.3%), quello più alto in Grecia (18.1%), Spagna (13.6%) e – purtroppo – Italia (9.9%). Le medie aggiustate con le variazioni stagionali mostrano che I numeri restano gli stessi Austria mentre crescono in Danimarca, Lussemburgo, Polonia e Svezia (+0,1pp). La più importante diminuzione del numero di disoccupati si è osservata in Grecia (dal 20.2% al 18.1%), Spagna (dal 15.4% al 13.6%) e Cipro (from 8.3% to 6.5%). A titolo di paragone, la disoccupazione negli USA era stabile in maggio al 3.6%, leggermente in discesa rispetto allo scorso anno.