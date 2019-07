Nel Vallo di Diano arriva la Spartan Trail.

Per chi ama questo sport l’appuntamento è fissato a Casalbuono il 15 settembre 2019. La Spartan Trail 2019, con un tracciato in ambiente extraurbano, e di montagna su fondo misto fra sterrato, asfalto ghiaia e terra battuta della lunghezza di 6,6 Km, un dislivello di 330 m. Quota min. 549 m.s.l.m. Quota max. 659 m.s.l.m. e ben 16 ostacoli presenti sul tracciato. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 8.00 in Via Roma a Casalbuono (SA); l’inizio della gara poi alle 11.00 da piazza Michele Calabria. Occorre ricordare che è obbligatorio recarsi presso la Sede Alta Quota Trekking sita a Casalbuono, in Via Roma, 22 per le operazioni di iscrizione e verifica certificato medico di sana e robusta costituzione. La quota di iscrizione per rimborso spese è pari a € 20,00 a testa da versare al momento della stessa con contestuale rilascio di liberatoria dalle responsabilità in caso di infortunio. Al momento dell’iscrizione il partecipante sarà munito di numero di riconoscimento da indossare durante la gara in modo ben visibile. Nei pressi della metà del percorso ci sarà un punto di rifornimento acqua e frutta. Tutti i partecipanti partiranno insieme, al momento di un cenno da parte di un controller addetto. Ogni ostacolo sarà presidiato da un controller il quale verificherà il corretto superamento dello stesso; ogni qualvolta il partecipante non dovesse riuscire ad oltrepassare l’ostacolo è soggetto ad una penalità di 30 burpees con corretta esecuzione e conteggio ad alta voce da parte del partecipante stesso. A partire dalle ore 7.00 del giorno della gara, sarà possibile effettuare un giro di perlustrazione lungo tutto il tracciato. Il vincitore della gara SPARTAN TRAIL 2019 sarà colui che completerà il percorso nel minor tempo possibile. Tutti i partecipanti che concluderanno la gara avranno diritto a ricevere la T-shirt ufficiale SPARTAN TRAIL 2019 la quale sarà spedita nell’arco di 10 giorni. Un consiglio da seguire: Scarpe da trail running oppure da trekking; K-way anti pioggia; Lampada frontale. Da ricordare che non potrai avere aiuti esterni nel superamento degli ostacoli. Per informazioni rivolgersi a: ASD SPARTA FUNCTIONAL TRAINING – PASQUALE 3408123648 – ASD ALTA QUOTA TREKKING – ATTILIO 3481702626 altaquotatrekking@gmail.com – amorosopasquale90@gmail.com