Nel terzo trimestre il Pil dell’area euro è aumentato in misura contenuta (+0,2% come nel secondo trimestre) sostenuto dalla spesa per consumi privati mentre il contributo delle esportazioni nette è stato leggermente negativo, condizionato dalla debolezza delle esportazioni. Lo si legge nell’Eurozone economic outlook redatto dall’Istituto nazionale di statistica italiano Istat, dall’Istituto di studi e previsione economica tedesco Ifo e dall’Istituto svizzero KOF. La produzione industriale ha continuato a diminuire proseguendo la fase di debolezza avviatasi a inizio 2018. Il rallentamento dell’economia cinese e la debolezza nel settore automobilistico europeo hanno pesato soprattutto sui produttori di beni strumentali e di beni intermedi influendo in modo particolarmente rilevante sull’economia tedesca, che in T3 ha mostrato un marginale aumento (+0,1%) che segue il calo segnato in T2 (-0,2%). Francia e Spagna, che hanno una quota maggiore di servizi e produzione di beni di consumo, hanno registrato performance migliori, mentre l’economia italiana ha continuato a migliorare in misura contenuta (+0,1% in T2 e T3). Secondo gli indicatori anticipatori, le prospettive si sono stabilizzate negli ultimi mesi. L’indicatore della fiducia dei consumatori segnala una stabilità, mentre quello del settore manifatturiero ha interrotto la fase di flessione. L’indice PMI del settore manifatturiero Eurozona conferma questa situazione, mostrando una stazionarietà nel quarto trimestre 2019. La produzione industriale ha mostrato cali congiunturali sia a settembre sia a ottobre (rispettivamente -0,1% e -0,5%). La prospettiva di una stabilizzazione dovrebbe determinare una riduzione contenuta della produzione industriale anche nel quarto trimestre (-0,2% che segue il -0,8% in T3). Segnali di ripresa, seppure di entità modesta, dovrebbero concretizzarsi nel resto dell’orizzonte di previsione (+0,1% e +0,2% rispettivamente nel primo e secondo trimestre 2020). Il Pil nell’area euro è previsto in lieve accelerazione rispetto al terzo trimestre (+0,3% in tutti e tre i trimestri dell’orizzonte di previsione). Per l’anno 2019, ciò determinerebbe un aumento, misurato sui dati trimestrali destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi, dell’1,2%, rispetto all’anno precedente. I consumi privati costituirebbero il principale supporto alla crescita sostenuti dall’andamento ancora favorevole del mercato del lavoro (il tasso di disoccupazione si mantiene ai minimi degli ultimi anni). La dinamica espansiva dei consumi privati risulterebbe in linea con quella del Pil: +0,3% nei tre trimestri dell’orizzonte di previsione. Anche i consumi pubblici sono attesi fornire un contributo positivo alla crescita legati a una fase espansiva della politica fiscale nel 2020. L’utilizzo della capacità produttiva nel settore manifatturiero è diminuita rimanendo leggermente al di sopra della media a lungo termine degli ultimi 20 anni. I primi segni di un allentamento della tensione nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e una maggiore certezza sulla Brexit potrebbero rappresentare uno stimolo per la domanda. Si prevede che gli investimenti fissi lordi diminuiranno leggermente nel quarto trimestre (-0,1%), prima di espandersi con un +0,3% e +0,4% nel primo e secondo trimestre del 2020, un profilo simile a quello della produzione industriale.