Un militare della Stazione di San Cipriano Picentino, comune in provincia di Salerno, è risultato positivo al Covid19. “Sta bene ed è in isolamento a casa. Gli altri componenti del reparto, che continua il regolare servizio, sono negativi. La situazione è attentamente monitorata dall’Infermeria Presidiaria di Napoli. Lo hanno comunicato in una nota i carabinieri di Salerno.