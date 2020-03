Nel salernitano sale a 119 il numero di tamponi positivi al Covid 19

Le ultime ore per il salernitano hanno fatto registrare un’impennata di contagi. Solo ieri ben 13 risultati positivi al Covid 19 e tra questi anche una ragazzina di 13 anni. I tamponi positivi sono stati analizzati all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Dopo il boom di giovedì, con ben 34 casi, i 13 di ieri che portano ora in provincia la presenza di 119 contagiati. I casi di ieri riguardano persone residenti a Montecorvino Rovella (due), Angri, Cava de’ Tirreni, Sarno, Nocera Inferiore, Ascea, Sant’Egidio del Monte Albino, Salerno, Sant’Arsenio, Buonabitacolo e Caggiano. Positivo anche un uomo residente a Poggiomarino il cui tampone è stato analizzato nei laboratori del “Ruggi”. Il caso della ragazzina di Angri di 13 anni è emerso dopo che anche il padre era già risultato affetto da coronavirus. Il suo quadro clinico al momento non desta preoccupazione: la giovane, infatti, è asintomatica ed è rinchiusa in quarantena in casa da giorni.