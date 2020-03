Nel salernitano i positivi al Covid-19 sono 5: tre nel Cilento e due nell’Agro-nocerino.

La task force della Protezione civile della Regione Campania ha reso noto che ieri sono stati complessivamente esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 90 tamponi di cui 7 risultati positivi al Coronavirus. Si attende ora la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel salernitano intanto ieri è stata trasferita all’ospedale ‘Cotugno’ di Napoli, la donna incinta di Agropoli risultata positiva al Covid-19. L’estetista, 34 anni, è al terzo mese di gravidanza. Le sue condizioni cliniche sembravano non richiedere il ricovero poi si sarebbe registrato un rialzo della temperatura corporea. La 34enne era tra i contatti della professoressa 57enne rientrata, ammalata, dall’Emilia Romagna. Negativi invece altri 4 tamponi che avevano avuto contatti con la donna, inclusi quelli del marito e della figlia della 57enne e di una coppia di Pollica. Risultato positivo invece il tampone effettuato su un 47enne di San Valentino Torio, collega dell’insegnante di 47 anni di Striano ricoverata all’ospedale di Sarno poi trasferita al Cotugno di Napoli. Entrambi insegnano all’Istituto Comprensivo di Torre del Greco. La donna aveva dichiarato di non aver fatto viaggi nei luoghi del Nord Italia attenzionati per il contagio. Altri 4 tamponi erano risultati negativi. Negativo anche il tampone su un’altra donna di Striano, ricoverata successivamente all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, che era stata ad un festa proprio con la donna positiva al Coronavirus. Negativo anche il tampone eseguito sulla signora di Capaccio Paestum ricoverata al Luigi Curto di Polla. La donna presentava una polmonite ed è ricoverata in rianimazione. Precedentemente era stata al pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide. nella giornata di ieri un tampone è stato eseguito su una donna di Sapri entrata in contatto con familiari provenienti dal Nord. In seguito ad un malore si è presentata per il pretriage dell’ospedale dell’Immacolata dove è stato eseguito il tampone. Si attendono gli esiti. Al momento complessivamente in provincia di Salerno, i casi positivi al Covid-19 sono 5: tre nel Cilento e due nell’Agro-nocerino.