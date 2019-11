Nel Mezzogiorno il turismo è rurale.

Le aziende con servizio di alloggio sono quasi l’82% del totale delle aziende agrituristiche nazionali e tra il 2017 e il 2018 aumentano dell’1,3%. Per oltre il 40% sono localizzate nel centro Italia (grazie alla Toscana che da sola assorbe quasi il 23% del totale) e per il 26,9% nel Nord-est (circa il 14% solo nella Provincia autonoma di Bolzano). Come per la degustazione anche per l’offerta di alloggi, la Puglia è la regione più dinamica (+14,8% rispetto al 2017). E’ quanto emerge da un report Istat. Agli alloggi agrituristici è possibile legare anche il solo pernottamento, il pernottamento e la prima colazione, la mezza pensione e/o la pensione completa. L’opzione del solo pernotto è prevista da oltre la metà delle aziende con alloggio (54,2% che raggiunge il 73,8% nel Centro). Segue il pernottamento con prima colazione (46,2%), soprattutto nel Nord-ovest (65,1%). La pensione completa è proposta dal 24,5% delle aziende, la mezza pensione dal 16,7%. Anche in funzione della tipologia turistica ospitata, nel territorio italiano i servizi erogati risultano estremamente diversificati. Nel Mezzogiorno, soprattutto al Sud, infatti, tra i vari ‘pacchetti’ prevale l’offerta del pernotto con prima colazione e/o della pensione completa (soprattutto in Calabria), nel Centro il solo pernotto (con la Toscana che tocca quota del 92,3%) e nel Nord, oltre al solo pernotto (nell’Emilia-Romagna è del 96,9%) anche il pernotto con prima colazione (offerto dal 65,1% delle aziende presenti nel Nord-ovest, dove il Piemonte tocca il 96,8%).