Nel 2020 deficit Italia all’11%, debito al 159%

Nel 2019 il deficit italiano all’1,6% ha segnato uno “storico livello basso”, ma nel 2020 “il coronavirus lo spingerà all’ 11%”. nel 2021 calerà al 5,5%. Così le stime della commissione Ue. Il debito invece, “stabile” al 134,8% nel 2019, “raggiungerà il 159% nel 2020 e scenderà al 153,5% nel 2021, principalmente per dinamiche del pil”. L’avanzo primario sarà “negativo per la seconda volta dall’adozione dell’euro, pesando fortemente sul debito nel 2020”. “Il lockdown ha messo un brusco freno ai consumi privati”, ma si prevede un altrettanto “brusco rimbalzo nella seconda metà del 2020”, scrive la commissione. “Misure di sostegno al reddito e bassa inflazione dovrebbero sostenere le spese delle famiglie, tuttavia solo parzialmente a causa del graduale allentamento delle misure di contenimento”. Inoltre, “in pieno crollo di domanda, drenaggio dei flussi di cassa e elevata incertezza, le imprese probabilmente ridurranno la spesa per investimenti, mentre misure come il sostegno alla liquidità dovrebbero limitare il numero di fallimenti”. A causa del contrarsi dei mercati, l’export italiano avrà un “calo sostanziale” delle esportazioni, con “il turismo tra i settori più colpiti”. Nel 2021, “le esportazioni dovrebbero riprendere in linea con il commercio globale”. “La copertura estesa e l’allentamento dei criteri per gli schemi di sostegno agli stipendi (cassa integrazione guadagni) dovrebbero sostenere i redditi da lavoro e ridurre il rischio di licenziamenti e disoccupazione. ciononostante, chi cerca lavoro, gli stagionali e i contrattisti potrebbero non avere sostegno emergenziale e alcuni potrebbero temporaneamente ritirarsi”: così le stime Ue che vedono la disoccupazione in Italia salire all’11,8% nel 2020, e riscendere al 10,7% nel 2021.