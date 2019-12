Nel 2019 sono sbarcati 11.471 migranti, la metà del 2018

Nel 2019 (dall’1 gennaio al 30 dicembre) sono stati 11.471 i migranti sbarcati in Italia, -50,92% sul 2018 (furono 23.370) e -90,39% rispetto al 2017 (119.369). Lo riferisce il Ministero dell’Interno. I paesi di provenienza più diffusi dichiarati dai profughi sbarcati in Italia sono stati Tunisia (2.654), Pakistan (1.180), Costa d’Avorio (1.139), Algeria (1.009). Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati sbarcati, dice ancora il Viminale, nel 2019 sono stati 1.618, contro i 15.779 del 2017 (-89,75%) e i 3.536 del 2018 (-54,24%).