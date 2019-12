Nel 2018, le famiglie dell’Unione europea hanno speso oltre 1.047 miliardi di euro per il cibo

Nel 2018, le famiglie dell’Unione europea hanno speso oltre 1.047 miliardi di euro (pari al 6,6% del PIL dell’UE) per “alimentari e bevande analcoliche”, ovvero il 12,1% della loro spesa totale per consumi. Nutrirsi bene sembra essere una scelta fondamentale per i cittadini europei, che dedicano al cibo il terzo investimento economico dopo le spese per l’alloggio e quelle per i trasporti. Sono le famiglie in Romania ad aver speso di più per il consumo di alimenti e bevande analcoliche, circa un quinto della spesa totale (27,8%), seguite dai Lituani (20,9%) e gli Estoni (19,6%). Nel comunicare i dati più recenti, il 9 dicembre l’Eurostat ha osservato che, al contrario, la percentuale è stata inferiore al 10% in quattro Stati membri dell’UE: Regno Unito (7,8%), Irlanda (8,7%), Lussemburgo (9,1%) e Austria (9,7%), mentre l’Italia, con il 14,1, si posiziona a metà classifica. Tra il 2008 e il 2018, la quota della spesa totale delle famiglie per il cibo è diminuita o è rimasta stabile nella maggior parte degli Stati membri, con la diminuzione maggiore registrata in Lituania (dal 24,8% della spesa totale delle famiglie nel 2008 al 20,9% nel 2018, ovvero in calo di 3,9 punti percentuali), seguita da Polonia (-3,4%) e Malta (-3,0%). In leggera discesa anche l’Italia, dopo vari anni al 14, per cento. Al contrario, la spesa delle famiglie per gli alimenti è aumentata in dieci Stati membri dell’UE, dove sono disponibili i dati del 2018. L’aumento maggiore è stato registrato in Repubblica Ceca e Slovacchia (entrambi 1,4 punti percentuali), nei Paesi Bassi (1,0%) e in Ungheria (0,8%).