Nel 2018 corre il Nord-est e frena il Sud

Pil 2018: corre il Nord-est, frena il Sud. A fotografare il divario di crescita del nostro Paese è l’Istat. Lo scorso anno il Pil è ben superiore alla media nazionale nel Nord-est (+1,4%), con una dinamica particolarmente vivace del settore dell’industria in senso stretto (+3,2%). La performance è modesta nel Mezzogiorno (+0,4%), nonostante il risultato positivo delle costruzioni (+4,1%). Nord-ovest e Centro, con incrementi dello 0,8%, hanno segnato una dinamica vicina a quella nazionale. L’occupazione (misurata in termini di numero di occupati), che a livello nazionale è aumentata dello 0,9%, segna il maggiore incremento nel Nord-est (+1,1%), soprattutto nell’industria (2,3%). Nelle regioni del Mezzogiorno l’espansione dell’occupazione è più contenuta (+0,7%) ma con un marcato aumento nel settore dei servizi finanziari, immobiliari e professionali (+3%). Sia le regioni del Nord-ovest sia quelle del Centro registrano una crescita dello 0,9% in linea con la media nazionale.