Negli USA oltre 90mila decessi e più di un milione e mezzo di casi Covid

Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 90mila decessi e di un milione e mezzo di casi confermati di contagio da coronavirus. Solo nello Stato di New York i morti sono 22.619. I nuovi dati sono riportati nel conteggio della John Hopkins University, che registra 1.500.753 casi e 90.312 decessi. Per il secondo giorno consecutivo sono in calo i decessi: 759 nelle ultime 24 ore. Donald Trump intanto è tornato ad attaccare l’Oms – di cui è in corso l’Assemblea mondiale – definendola “un burattino nelle mani della Cina”. Secondo il Presidente Usa l’Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe aiutato i cinesi a nascondere la reale portata dalla pandemia nelle sue fasi iniziali. Per questo ha annunciato che intende tagliargli i fondi, portandoli dai 450 attuali a 40 milioni di dollari. Ore prima, il presidente cinese Xi Jinping aveva assicurato che tutte le informazioni sono state diffuse in modo tempestivo da Pechino e promesso 2 miliardi in due anni per la lotta all’epidemia. L’anno scorso la Cina ha donato 86 milioni all’agenzia. È stato poi il segretario generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ad annunciare la valutazione indipendente sulla risposta dell’Oms: avverrà “al momento appropriato, prima possibile”. Non ora, perché per l’agenzia realizzarlo “in piena risposta” alla pandemia danneggerebbe la capacità di reagire. Anche Xi si è detto favorevole alla valutazione, ma “quando la situazione sarà sotto controllo”. Se l’Oms “non si impegna su sostanziali miglioramenti nei prossimi 30 giorni, renderò definitiva la mia decisione temporanea di sospendere i finanziamenti Usa all’Organizzazione mondiale della sanità e riconsidererò la nostra adesione all’Oms”. E’ quanto scrive il presidente americano Donald Trump in una lettera inviata al direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, postata su Twitter, in cui il tycoon elenca le accuse sulla gestione della crisi del Covid-19 e l’eccessiva vicinanza alla Cina. “Prendo idrossiclorochina da oltre una settimana e mezzo”, le parole shock del Presidente “Prendo l’idrossiclorochina da oltre una settimana e mezzo. Sono sempre stato negativo al coronavirus. Vengo sottoposto al test ogni due giorni”. Le parole shock del Presidente Trump, stanno sollevando un mare di polemiche. “Una pillola al giorno, cosa c’è da perdere…”, ha sottolineato il Tycoon. Poi ha spiegato anche di aver chiesto al medico della Casa Bianca se poteva prendere l’idrossiclorochina prima di iniziare ad assumerla. Alla domanda se il medico della Casa Bianca glielo avesse raccomandato, Trump ha risposto: “no”. Quanto alle prove sull’efficacia del farmaco antimalarico, il presidente ha spiegato: “Ricevo molte chiamate positive a riguardo, ecco le mie prove”, sottolineando che non sa se funzioni o meno, ma “in caso contrario, non ti ammalerai e morirai”. “L’ho preso ogni giorno per circa una settimana e mezza ormai, e sono ancora qui”, ha aggiunto.